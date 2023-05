PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Olivier-Maxence Prosper a annoncé qu’il ajoutera son nom dans la liste de sélection de la NBA plutôt que de retourner à Marquette.

Associated Press

L’attaquant montréalais de 6 pieds 8 pouces a annoncé sa décision vendredi.

« Merci à la nation Marquette, à mes entraîneurs, à mes coéquipiers et au personnel de soutien de m’avoir ouvert les bras depuis le premier jour, a déclaré Prosper sur Instagram. Le temps que j’ai passé à Marquette a été incroyable. Ceci étant dit, je serai admissible dans le repêchage 2023. Je suis enthousiaste pour la suite des évènements. On passe au prochain chapitre… »

Prosper avait annoncé le mois dernier qu’il se présenterait au repêchage. Il aurait pu retourner à l’école et maintenir son admissibilité universitaire en se retirant de la liste avant le 31 mai. L’annonce faite par Prosper vendredi indique qu’il va plutôt poursuivre son projet de devenir joueur professionnel.

Prosper a maintenu une moyenne de 12,5 points et 4,7 rebonds la saison dernière en aidant Marquette à porter sa fiche à 29-7 et à remporter les titres de la saison régulière et du tournoi de Big East. La saison de Marquette s’est terminée par une défaite 69-60 contre Michigan State en 32e de finale du tournoi NCAA.

Prosper a joué deux saisons à Marquette après avoir été transféré de Clemson, où il avait passé une saison.