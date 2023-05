Jayson Tatum et Caleb Martin

PHOTO CHARLES KRUPA, ASSOCIATED PRESS

(Boston) Derrick White a inscrit 24 points, dont six tirs de trois points, jeudi, alors que les Celtics ont prolongé la finale de l’Est avec un gain de 110-97 à Boston lors du match numéro 5, contre le Heat de Miami.

Kyle Hightower Associated Press

Marcus Smart a obtenu 23 points et cinq vols pour les Celtics, qui ont réduit l’avance du Heat à 3-2 dans la série.

Jayson Tatum a récolté 21 points dont 12 au premier quart où les Celtics ont mené 15-5, en route vers un coussin de 35-20 au terme de l’engagement.

Après avoir saisi une longue passe de Tatum, Smart a réussi un tir au long cours du coin gauche du périmètre, pour une avance de 12-5.

Smart a fait mouche à nouveau 23 secondes plus tard, et on sentait déjà que Boston n’était pas loin d’avoir l’affaire dans le sac.

Jaylen Brown a également fourni 21 points.

Les Celtics tentent de devenir le premier club de l’histoire à remporter une série en ayant eu un déficit de 0-3 dans celle-ci.

Il n’y a aucun précédent, en 150 occasions.

Le Heat aura la chance de régler la série en six matchs samedi soir, à la maison.

Dans la LNH, les Panthers de la Floride vont prendre part à la finale de la coupe Stanley pour la première fois depuis 1996.

Duncan Robinson a mené le Heat avec 18 points.

Bam Adebayo en a inscrit 16, tandis que Jimmy Butler et Caleb Martin ont chacun obtenu 14 points.