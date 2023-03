Altercation à la fin d’un match

Trey Lyles suspendu pour un match, Brook Lopez mis à l’amende

(New York) Trey Lyles, des Kings de Sacramento, a été suspendu un match sans solde et Brook Lopez, des Bucks de Milwaukee, a reçu une amende de 25 000 US $ pour leur implication dans une altercation à la fin d’un match lundi soir, a annoncé la NBA mercredi.