(Miami) Les Grizzlies de Memphis ont annoncé mercredi que Ja Morant manquerait encore au moins quatre matchs de la NBA, même si les autorités ne vont pas inculper le meneur qui avait publié une vidéo de lui brandissant une arme à feu dans une boîte de nuit.

Agence France-Presse

Morant n’a pas participé aux deux derniers matchs de son équipe et fait l’objet d’une enquête de la NBA.

L’un des talents les plus brillants de la ligue a publié une vidéo en direct tôt samedi matin dans lequel il semblait tenir une arme de poing dans une discothèque.

Samedi, en réponse à la vidéo, les Grizzlies ont fait savoir que Morant « sera absent de l’équipe pour au moins les deux prochains matchs ».

Mercredi, ils ont indiqué que le joueur de 23 ans « continuerait à être éloigné de l’équipe pour au moins les quatre prochains matchs ».

Morant, qui a supprimé ses comptes Twitter et Instagram samedi, s’est excusé et a confié qu’il allait « prendre un peu de temps pour obtenir de l’aide et apprendre de meilleures méthodes pour gérer le stress et (s)on bien-être général ».

Mardi, l’entraîneur-chef des Grizzlies, Taylor Jenkins, a expliqué que dévoiler un calendrier pour le retour de son joueur sur les parquets serait « irrespectueux ».

« Comme je l’ai dit l’autre jour, nous l’aimons, nous voulons ce qu’il y a de mieux pour lui, nous le soutenons. Je ne partagerai jamais nos conversations », a ajouté le coach.

La police de Glendale, dans le Colorado, a déclaré que son enquête avait révélé que la vidéo avait été tournée au Shotgun Willie’s, un club d’effeuillage, précisant toutefois qu’elle n’avait reçu aucun appel au moment où l’incident s’est produit.

« L’enquête a également conclu que personne n’avait été menacé par l’arme à feu et qu’en fait, aucune arme à feu n’avait été retrouvée », souligne le communiqué de la police.

Cet incident est le dernier d’une série impliquant Morant, qui a été notamment accusé d’avoir donné « 12 à 13 coups de poing » à un jeune de 17 ans chez lui en juillet 2022.

L’agent de Morant a affirmé à l’époque que le joueur avait agi en état de légitime défense.

Quelques jours avant cette bagarre, le responsable de la sécurité d’un centre commercial de Memphis avait dit à la police qu’il s’était senti « menacé » par Morant et certains de ses proches après une confrontation dans le stationnement du centre commercial.

Et le meneur vedette a de nouveau fait les gros titres au début du mois de février, lorsque la NBA a enquêté sur les allégations des Pacers de l’Indiana selon lesquelles l’entourage du joueur avait « agressé » les membres de leur équipe, au moyen d’un laser rouge.