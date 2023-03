(Oklahoma City) Aaron Wiggins a récolté 27 points et le Thunder d’Oklahoma City a signé un gain important, vendredi, l’emportant 130-103 devant le Jazz de l’Utah.

Cliff Brunt Associated Press

Le Montréalais Luguentz Dort a ajouté 19 points, quatre vols et un bloc pour le Thunder, qui stoppait une série de cinq revers.

OKC s’est approché à un match et demi du Jazz, qui est au 10e rang dans l’Ouest.

Jalen Williams (20 points), Josh Giddey (18) et Isaiah Joe (17) ont aussi amené de belles contributions.

Joe a obtenu cinq tirs de trois points, un de plus que Dort.

Le joueur étoile Shai Gilgeous-Alexander ratait un quatrième match de suite. L’Ontarien est ennuyé à l’abdomen, en plus de figurer au protocole instauré durant la pandémie.

Lauri Markkanen a mené le Jazz avec 20 points.

L’Utah se débrouillait sans Jordan Clarkson et Collin Sexton, leurs deuxième et troisième pointeurs. Il s’agit de blessures au pouce et à l’arrière de la cuisse, respectivement.

Le Thunder a gagné en étant dominé 18-9 au niveau des lancers francs.

Les deux clubs vont s’affronter à nouveau dimanche, à OKC.