LeBron James des Lakers de Los Angeles pourrait manquer plusieurs semaines en raison d’une blessure au pied droit, a déclaré lundi soir une personne au fait de la situation.

Tim Reynolds Associated Press

La nature précise de la blessure n’est pas encore connue et d’autres résultats de tests étaient en attente, a aussi fait savoir cette source, qui s’est entretenue avec l’Associated Press sous le sceau de l’anonymat car ni James ni les Lakers n’avaient annoncé quoi que ce soit en lien avec une absence de longue durée.

Les Lakers avaient déjà mis au repos James – le meilleur marqueur de tous les temps de la NBA – en vue du match de mardi contre les Grizzlies de Memphis en raison de ce qu’ils ont appelé une douleur au pied droit.

James a joué pendant 37 minutes lors de la victoire des siens 111-108 face aux Mavericks de Dallas dimanche, aidant les Lakers à faire tourner le vent après avoir accusé un déficit de 27 points. Cependant, il a quitté l’arène en boitant.

James s’est blessé au troisième quart, se saisissant à la cheville après avoir passé du temps au sol dans une douleur évidente. Mais il est resté pour terminer le match, soulignant à quel point c’était important pour les espoirs des Lakers en vue des séries éliminatoires.

« Je me suis déjà senti mieux, mais je n’allais certainement pas retourner au vestiaire et ne pas finir le match », a déclaré James.

« Avec l’importance de ce match et la bonne dynamique que nous avions, j’avais l’impression que nous pouvions arracher la victoire après avoir été en déficit. »

Meilleur marqueur des Lakers avec 29,5 points par match, James a déclaré lors de la récente pause du match des étoiles que le sprint final allait regrouper quelques-uns des matchs les plus importants auxquels il ait jamais participé – notant qu’il ne voulait pas manquer les séries éliminatoires pour une deuxième année consécutive.

Les Lakers (29-32) occupaient le 12e rang dans l’Association Ouest lundi, à un match du 10e échelon, et seulement deux matchs et demi derrière les Mavericks dans la course pour la sixième place. Les six meilleures équipes de chaque association se voient garantir des places en séries éliminatoires.