Le maillot jaune et mauve N. 24 de Kobe Bryant a été vendu par une personne voulant rester anonyme.

(New York) La maison d’enchères Sotheby’s a vendu jeudi pour 5,8 millions de dollars un maillot de la légende du basketball Kobe Bryant, mort dans un accident d’hélicoptère en 2020, soit le troisième prix le plus élevé pour un maillot de sport après ceux de Michael Jordan et Diego Maradona.

Agence France-Presse

A 5,8 millions de dollars, tel qu’annoncé par Sotheby’s à l’issue d’une vente qui s’est achevée en ligne jeudi à New York, le prix dépasse les 3,7 millions de dollars, en 2021, pour un maillot de la vedette des Lakers de Los Angeles aux cinq titres de la NBA et deux médailles d’or olympiques.

« Ce maillot est une icône comme nous le voyons rarement pour des articles de sport ; il a été porté 25 fois par Kobe (Bryant) tout au long de la saison 2007-2008 », où il avait été désigné meilleur joueur de la saison régulière, a commenté Brahm Wachter, qui dirige le département streetwear et objets de collections modernes chez Sotheby’s.

« L’image de Kobe portant ce maillot en particulier est passée dans la culture populaire, a été réimprimée sur des façades, des livres, des journaux et est devenue un symbole de sa détermination sans faille et sa passion qui résonne dans le monde entier », s’est félicité M. Wachter.

Ce marché des articles de sport, qui attire désormais richissimes collectionneurs et investisseurs du monde entier, avait vu ses records d’enchères pulvérisés en 2022.

En mai, un maillot du capitaine de l’Argentine Diego Maradona porté lors de la Coupe du monde de football en 1986 a été acheté 9,3 millions de dollars ; en septembre, un maillot du N. 23 des Bulls de Chicago, Michael Jordan, porté lors de son dernier titre victorieux en NBA en 1998, a atteint 10,1 millions de dollars.

Sotheby’s, propriété du magnat franco-israélien des télécoms et des médias Patrick Drahi, rappelle aussi avoir vendu il y a deux semaines un maillot porté par une autre vedette du basket, LeBron James, pour 3,6 millions de dollars.

C’était la tunique enfilée le 23 avril 2008, où le joueur fut immortalisé en photo, célébrant un tir à trois points contre les Nuggets de Denver, en tenant le maillot et en hurlant un cri de victoire.

Son prix la dernière fois qu’il avait été acheté aux enchères, en 2013 ? 18 678 dollars.

La mort de Kobe Bryant à 41 ans, dans un accident d’hélicoptère en Californie le 26 janvier 2020, avait provoqué une vive émotion aux États-Unis et à l’étranger.