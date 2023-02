(Los Angeles) Le PDG des Suns de Phoenix, Jason Rowley, a démissionné après un rapport sur des allégations de mauvaise conduite sur son lieu de travail ayant conduit le propriétaire Robert Sarver à vendre cette franchise de la NBA, a rapporté ESPN lundi.

Agence France-Presse

Rowley, qui a commencé à travailler pour les Suns en 2007 et en était le président depuis 2012, avait assuré aux employés qu’il ne démissionnerait pas après la diffusion d’un reportage d’ESPN en décembre dernier le mettant en cause.

La nouvelle du départ de Rowley est survenue alors que le Conseil des gouverneurs de la NBA a approuvé lundi la vente des Suns et du Mercury (WNBA) de Phoenix à un groupe de propriétaires dirigé par le milliardaire Mat Ishbia, pour un montant record de 4 milliards de dollars.

Le personnel des Suns a appris la démission de Rowley dans un courriel du gérant par intérim de l’équipe, Sam Garvin, selon ESPN.

« Au terme de près de 15 ans de travail acharné et de service dévoué, Jason a estimé que le changement de propriétaire a créé un moment idéal pour clore ce chapitre de son parcours professionnel et poursuivre de nouvelles opportunités », indiquerait l’courriel.

« Nous souhaitons à Jason le meilleur et nous apprécions son travail inlassable au nom de notre organisation », ajouterait le texte.

ESPN avait détaillé les accusations d’intimidation, de harcèlement, d’intimidation verbale et de représailles à l’encontre des employés de l’équipe des Suns il y a deux mois.

Ce reportage a conduit à une enquête officielle de la NBA : Robert Sarver a été banni de la ligue pendant un an et condamné à payer 10 millions de dollars après une retentissante polémique déclenchée par des propos racistes et misogynes et sa gestion à base de brimades.

Après que plusieurs commanditaires ont juré de ne plus soutenir le propriétaire en raison de son comportement, Sarver s’était engagé à vendre l’équipe.