(Dallas) Luka Doncic a une nouvelle covedette chez les Mavericks qui, d’une certaine façon, démarrent une toute nouvelle saison avec l’arrivée de Kyrie Irving.

Schuyler Dixon Associated Press

L’échange retentissant avec Brooklyn a été rendu officiel lundi, deux jours avant que Dallas rende visite aux Clippers de Los Angeles.

Les Mavericks ont aussi obtenu Markieff Morris en retour de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, un choix de premier tour en 2029 et deux choix de deuxième ronde.

On ne sait pas si Doncic sera disponible contre les Clippers. Il n’était pas avec les siens quand a débuté un voyage de cinq matchs samedi, ayant subi une contusion au talon droit lors du match précédent.

Quand le nouveau duo tout étoile jouera ensemble une première fois, l’Ouest aura une nouvelle combinaison qui s’annonce éclatante.

Doncic lutte avec Joel Embiid des Sixers pour le titre des pointeurs cette saison.

PHOTO JEROME MIRON, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Luka Doncic

Parmi les sept joueurs inscrivant en moyenne 30 points et plus par match, seul le Slovène obtient aussi huit rebonds et huit passes par rencontre, en moyenne.

Irving a des moyennes de 27,1 points, 5,3 passes et 5,1 rebonds.

Dans l’Ouest, les rangs 3 à 10 ne sont séparés que par trois matchs, et trois autres clubs ne sont pas loin derrière.

Jalen Brunson a joué un grand rôle avec Dallas l’an dernier, mais voulant être plus le centre d’attention, il s’est joint aux Knicks comme joueur autonome.

Christian Wood a été acquis durant la saison morte, mais les Mavericks continuent d’avoir des ennuis quand Doncic n’est pas en uniforme.

Dallas entamait le match de lundi en Utah avec un dossier de 0-7 sans Doncic.

Wood sera de retour face au Jazz, après une absence de huit matchs à la suite d’une fracture au pouce gauche.

En un peu plus de trois saisons avec les Nets, Irving a eu peu de chances de créer de réelles étincelles avec Kevin Durant.

L’échange est survenu deux jours après qu’Irving ait fait savoir aux Nets qu’il voulait changer de décor, car les discussions à propos d’un nouveau pacte n’avaient pas pris l’allure qu’il souhaitait.

Le directeur général des Mavericks, Nico Harrison, était un dirigeant chez Nike avant d’être embauché par Dallas.

Irving avait un partenariat avec Nike jusqu’à plus tôt cette saison. Celui-ci a pris fin après qu’Irving ait publié sur Twitter un lien vers une œuvre antisémite, à la fin octobre.

Irving a aussi fait la manchette en refusant d’être vacciné contre la COVID-19, un statut qui lui a fait rater la plupart des matchs des siens à New York en 2021-2022.

La saison précédente, il s’était absenté des Nets en deux occasions.

Le joueur de 30 ans a également souvent mis en doute que la Terre soit ronde, avant de s’excuser auprès des professeurs de sciences.

« Merci aux partisans des Nets pour l’amour témoigné sur le terrain et en dehors, a gazouillé Irving, lundi. Je serai toujours reconnaissant d’avoir vécu un rêve de jeune garçon auprès de vous. Moi et ma famille, on vous aimera toujours. »