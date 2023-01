Les Raptors freinent la série de victoires des Knicks

(New York) Fred VanVleet a marqué 33 points, Scottie Barnes en a ajouté 26 et les Raptors de Toronto se sont relevés d’un panier égalisateur de RJ Barrett avec 0,6 seconde à écouler en temps réglementaire pour mériter un gain de 123-121, en prolongation, face aux Knicks de New York, lundi.