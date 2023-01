NBA

Un huitième gain consécutif pour les 76ers

Joel Embiid a amassé 35 points, James Harden a ajouté 29 points et 13 aides, et les 76ers de Philadelphie ont dominé les Knicks de New York au quatrième quart en route vers une victoire de 119-112, dimanche, dans le premier de cinq matchs au calendrier de la journée de Noël dans la NBA.