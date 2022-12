(New York) Le milliardaire américain Mat Ishbia est sur le point de conclure l’achat des deux franchises NBA de la capitale de l’Arizona, les Suns de Phoenix et les Mercury de Phoenix (l’équipe féminine), pour un montant record de 4 milliards de dollars US, selon plusieurs médias mardi.

Agence France-Presse

L’accord, qui doit encore être validé après une enquête de solvabilité et un vote des propriétaires du club, considérés comme des formalités, a été rapporté par ESPN et le site internet américain The Athletic.

Magic Johnson a lui aussi confirmé le projet de rachat dans un tweet concernant Ishbia, 42 ans, un ancien joueur de basket qui a évolué comme lui sous les couleurs des Spartans de Michigan State, l’équipe universitaire championne des États-Unis en 2000.

« J’ai eu une super conversation avec mon compatriote des Spartans Mat Ishbia pour le féliciter de son achat des Suns de Phoenix », a tweeté la légende du Basket américain. « Il va faire de grandes choses non seulement pour les Suns, mais aussi pour toute la ligue. Les 29 autres équipes de la NBA feraient mieux de se méfier, car Mat est un gagnant ! » a ajouté Magic Johnson.

Selon ces informations, Ishbia, qui a fait fortune comme dirigeant de United Wholesale Mortgage, le leader américain de l’hypothèque, achète les Suns à l’actuel propriétaire Robert Sarver, banni de la NBA pendant un an et condamné à payer 10 millions US après une retentissante polémique déclenchée par ses propos racistes et misogynes et son management à base de brimades vis-à-vis de ses employés.

Sarver, qui aurait donné son accord de principe aux conditions de vente, avait déclaré en septembre qu’il vendrait la franchise alors que des stars de la NBA comme LeBron James et Chris Paul avaient déclaré que les sanctions le concernant étaient trop légères.

Les principaux sponsors avaient également affirmé qu’ils ne renouvelleraient pas les contrats avec les Suns et les Mercury tant que Sarver restait impliqué.

L’accord de 4 milliards US viendrait confirmer une valorisation accrue des clubs de NBA, déjà constatée lors de la vente des Clippers de Los Angeles pour 2 milliards US en 2014, des Rockets de Houston pour 2,2 milliards US en 2017 et des Nets de Brooklyn pour 2,35 milliards US en 2019.

La vente donnerait également aux féminines des Mercury un nouveau propriétaire alors que la star de la franchise Brittney Griner s’apprête à retrouver son équipe la saison prochaine après avoir été détenue dans une prison russe pendant 10 mois avant un échange de prisonniers plus tôt ce mois-ci.