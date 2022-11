Le meneur suspendu Kyrie Irving et les Nets de Brooklyn semblent sur la voie de la réconciliation, bien que l’on ne sache pas quand le joueur étoile reviendra sur le terrain.

Tim Reynolds Associated Press

Le propriétaire des Nets, Joe Tsai, a mentionné vendredi que lui et son épouse Clara avaient passé du temps avec Irving et sa famille, et qu’ils étaient sortis de cette réunion convaincus qu’il n’avait pas de convictions antisémites.

« Nous avons passé du temps de qualité à nous comprendre et il est clair pour moi que Kyrie n’a aucune conviction de haine envers le peuple juif ou tout autre groupe », a écrit Tsai.

Également vendredi, l’Association des joueurs de la NBA a dit à ses membres dans un courriel qu’elle s’attend à ce que la situation impliquant Irving soit bientôt résolue. Elle a aussi remercié les joueurs pour leur patience et ce que le syndicat a décrit comme des « commentaires réfléchis » au cours des deux dernières semaines concernant Irving.

« Nous pensons que la pause et la réflexion prudentes ont commencé à porter leurs fruits, a déclaré le syndicat dans le courriel, dont une copie a été obtenue par The Associated Press.

Irving a été suspendu pour un minimum de cinq matchs par les Nets, plus tôt ce mois-ci, affirmant qu’il était « actuellement inapte à être associé à l’équipe », à la suite de sa décision de partager sur twitter un lien vers un documentaire qui inclut le déni de l’Holocauste et des théories du complot sur les Juifs. Il n’a ensuite pas condamné rapidement les propos antisémites. Le gazouillis a depuis été supprimé.

Irving a purgé quatre matchs de cette suspension ; le cinquième est samedi, lorsque les Nets visitent les Clippers de Los Angeles. Irving pourrait donc être admissible à un retour dimanche, contre les Lakers de Los Angeles.

Mais personne n’a donné d’indication qu’une décision a été prise concernant le retour d’Irving – un vice-président de l’Association des joueurs de la NBA.

« Les Nets et Kyrie, en collaboration avec la NBA et l’Association des joueurs, travaillent de manière constructive vers un processus de pardon, de guérison et d’éducation », a ajouté Tsai.

L’entraîneur des Nets, Jacque Vaughn, s’est entretenu avec les journalistes après l’entraînement à New York, vendredi, peu avant le gazouillis de Tsai. Vaughn a exprimé qu’il n’y avait aucune mise à jour quant au retour au jeu d’Irving. Les Nets s’envolaient pour Los Angeles vendredi après-midi.

« Nous avons maintenu depuis le début, et continuerons de répéter chaque fois que nous en aurons l’occasion, que Kyrie et l’Association des joueurs condamnent sans équivoque l’antisémitisme et toutes les autres formes de haine », a écrit le syndicat.

Il a ajouté que « nous continuons à veiller à ce que les droits de Kyrie et les droits de tous les futurs joueurs soient protégés dans chaque cas, et nous attendons avec impatience très bientôt une résolution satisfaisante pour toutes les parties. »

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a indiqué qu’il n’avait « aucun doute » sur le fait qu’Irving n’est pas antisémite ; ces remarques ont été faites jeudi lors d’une conférence organisée par le Sports Business Journal. Silver et Irving se sont rencontrés à New York plus tôt cette semaine.

Dans une entrevue ultérieure avec le New York Times, Silver a souligné que la question de savoir si Irving est antisémite est loin d’être le seul problème, notant « les dommages causés par la publication de contenu haineux ».

L’entreprise Nike a suspendu sa relation avec Irving et elle a annulé son projet de lancement de sa prochaine gamme de chaussures.

Irving a présenté des excuses « à toutes les familles et communautés juives » qui ont été blessées par son gazouillis.