Bennedict Mathurin

Sur le chemin de l’excellence

Il a faim. Il travaille fort. Et il a un but précis. Bennedict Mathurin, plus récente fierté montréalaise à intégrer la NBA, arrive chez les professionnels avec une mission : devenir le meilleur joueur de basketball possible. Du moins, c’est ce que nous disent des entraîneurs l’ayant côtoyé à différentes étapes de sa vie.