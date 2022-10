Al Horford (42), des Celtics de Boston, et O.G. Anunoby (3), des Raptors de Toronto, vendredi au Centre Bell, à Montréal

Les Raptors et la NBA enchantent Montréal

Ambiance de feu. Spectacle à la hauteur. Quand la NBA débarque à Montréal, Montréal l’accueille à bras ouverts. Et à gorge déployée.

Jean-François Téotonio La Presse

Les Raptors de Toronto ont élu domicile au Centre Bell le temps d’un match préparatoire, vendredi soir. Ils l’ont emporté face aux Celtics de Boston par la marque de 137-134. Un match électrisant, nettement porté sur l’offensive, qui n’a pas eu les allures d’une rencontre sans valeur.

« Les partisans en ont eu pour leur argent ce soir », a réagi l’entraîneur-chef des Raptors, Nick Nurse, en conférence de presse.

« C’est spécial qu’il y ait autant d’énergie dans un match d’avant-saison. C’est un gros aréna. J’aime que les gradins montent haut et rapidement. On a l’impression que même les spectateurs tout en haut sont juste au-dessus de nous. »

Il faut dire que les deux équipes ont disputé vendredi leur dernier de cinq matchs préparatoires. On s’approchait donc des alignements réguliers de part et d’autre. Chez les Raptors, les vedettes O.G. Anunoby, Fred VanVleet, Scottie Barnes ont joué la majorité des minutes et marqué l’essentiel des points.

Chez les Celtics, Jayson Tatum et Jaylen Brown, deux des grandes vedettes du circuit, ont semblé fin prêts à entamer la saison. Tout comme le charismatique Marcus Smart et le vétéran Al Horford.

Carey Price sur les lignes de côté

Tout ce beau monde a épaté la salle comble de 21 900 partisans rassemblés au Centre Bell.

Du nombre, un certain Carey Price sous son chapeau de cowboy. Ses grandes jambes pliées touchaient presque aux lignes de côté. Assis aux côtés de sa conjointe Angela en première mi-temps, pas même les singeries de la mascotte des Raptors ne l’ont ému. Un autre éclopé du Canadien, Paul Byron, a pris place à ses côtés pour la deuxième moitié du match.

Vous en voulez d’autres, des noms de gens connus aperçus par La Presse ? Laurent Duvernay-Tardif était assis à quelques bancs de ceux des Celtics. Guy A. Lepage et son producteur de longue date Guillaume Lespérance étaient installés en face, de l’autre côté du court. Du côté opposé, six joueurs du CF Montréal – Romell Quioto, Kei Kamara, Ismaël Koné, Joel Waterman, Zorhan Bassong et Ahmed Hamdi – étaient venus apprécier le spectacle. Ils n’étaient pas loin de l’animateur Sébastien Benoît.

Le superpartisan des Raptors Nav Bhatia a aussi participé aux festivités. L’homme d’affaires est surtout connu pour avoir assisté à tous les matchs à domicile de son équipe entre 1995 et 2021. On estime qu’au moment où vous lisez ces lignes, Bhatia est probablement encore en train de prendre des égoportraits avec des partisans au Centre Bell.

Artifices

L’engouement pour ce match de la NBA – même avec l’étiquette « préparatoire » – était indéniable.

Les décibels étaient déjà élevés en début de rencontre. En particulier lorsqu’un Montréalais comme Khem Birch, des Raptors, s’est amené avec force au panier pour un dunk étincelant au premier quart.

Khem Birch, un vétéran de 30 ans, a un rôle de soutien avec Toronto. Mais vendredi, il était partant dans sa ville natale.

« C’était spécial pour lui, a noté Nurse. Il se bat avec moi pour avoir des minutes et des occasions. Je crois qu’il en a profité ce soir. Il a eu un match presque parfait, des deux côtés du court. »

Mais c’est Anunoby qui a été le plus lumineux chez les Torontois. Ses 32 points ont été majoritairement acquis en première demie, avant que les équipes B des deux formations ne se présentent sur le court.

La marque était de 127-127 dans les dernières secondes. Les partisans étaient debout. Ils le sont restés pendant toute la pause publicitaire précédant la prolongation, chantant YMCA avec enthousiasme.

Les cinq minutes supplémentaires ont été l’affaire des favoris de la foule.

« L’accueil était incroyable », a souligné en français le Camerounais Christian Koloko, qui s’apprête à disputer sa première saison avec les Raptors.

« Ce n’est pas donné en présaison d’avoir un stade plein. Ça nous a vraiment aidés à la fin du match, en prolongation. »

Un véritable spectacle, qu’on vous disait. La saison de la NBA commence le mardi 18 octobre prochain.