Le propriétaire des Suns suspendu un an pour racisme et misogynie

(New York) La NBA a annoncé mardi avoir suspendu un an le propriétaire des Suns de Phoenix, Robert Sarver, et lui avoir infligé une amende de dix millions de dollars pour comportements racistes et misogynes.

Agence France-Presse

Une enquête indépendante mandatée par la NBA a permis de prouver que M. Sarver avait « clairement enfreint » les règles de bonne conduite du monde professionnel mais aussi de la ligue, a annoncé cette dernière.

Il lui est notamment reproché d’avoir traité ses employées de manière inéquitable, utilisé des « mots ne tenant pas compte des sensibilités raciales », un langage sexuellement connoté et d’avoir eu une attitude relevant du harcèlement.

Le propriétaire des Suns, mais aussi du Mercury, franchise de la ligue féminine WNBA, était sous le coup d’une enquête depuis la publication en novembre d’un article d’ESPN mettant en lumière, à travers les témoignages de plus de 70 employés des Suns, son comportement inapproprié.