Un maillot porté par la légende de la NBA, Michael Jordan, lors de sa dernière saison avec les Bulls de Chicago (1997-1998) pourrait atteindre 5 millions de dollars et devenir « le maillot de basketball le plus cher vendu aux enchères » alors qu’il passe sous le marteau cette semaine chez Sotheby’s.

Agence France-Presse

« C’est vraiment l’un des articles les plus rares et les plus convoités que vous puissiez mettre sur le marché », déclare Brahm Wachter, patron des objets modernes et vêtements de collection chez Sotheby’s.

La vente aura lieu à New York du 6 au 14 septembre.

« Ce qui est très intéressant avec les objets de sport, c’est qu’il y a une sorte d’attrait de masse, ajoute Wachter. Dans le cas de la finale de 1998, c’est la finale la plus regardée, et ce encore aujourd’hui, des années plus tard. Donc, si vous pensez à toutes les personnes qui ont regardé cette finale et au nombre de personnes qui ont eu du succès dans leur vie depuis, vous voyez que le marché est vraiment très vaste. »