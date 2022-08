PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Toronto) Shai Gilgeous-Alexander, du Thunder, est la tête d’affiche de l’équipe canadienne de basketball masculin, à l’approche de la prochaine étape des qualifications en vue de la Coupe du monde.

La Presse Canadienne

Le Canada va affronter l’Argentine le 25 août à Victoria, avant de jouer au Panama le 29 août.

La formation de 15 joueurs au camp inclut aussi Nickeil Alexander-Walker du Jazz (et cousin de SGA), Dwight Powell des Mavericks et deux joueurs des Pistons, Kelly Olynyk et Cory Joseph.

Les Montréalais Luguentz Dort (Thunder) et Khem Birch (Raptors) seront au camp de lundi à mercredi, à Victoria, mais ils ne joueront pas durant cette période de qualifications. Cela vaut aussi pour RJ Barrett (Knicks), Dillon Brooks (Grizzlies) et Jamal Murray (Nuggets).

Classé 18e au monde, le Canada a été le seul pays des Amériques à rester invaincu (6-0) à présent, lors des qualifications.

L’unifolié est dans le groupe E avec le Venezuela (5-1), l’Argentine (5-1), les Dominicains (4-2), le Panama (2-4) et les Bahamas (2-4).

En juillet, Gilgeous-Alexander a joué avec l’équipe nationale pour la première fois en six ans.

Il a inscrit 32 points à Hamilton, sa ville natale, aidant le Canada à gagner 95-75 face à la République dominicaine.

Il a ajouté 24 points lors du gain de 113-67 aux dépens des Îles vierges britanniques.

Un total de 80 pays traversent six étapes de qualifications pour accéder au groupe de 32 qui prendront part à la Coupe du monde.

Cet évènement sera présenté l’an prochain au Japon, aux Philippines et en Indonésie.

Pour l’étape qui approche, 12 nations des Amériques vont former deux groupes de six.

Le top 3 de chaque groupe ira au Mondial, ainsi que la meilleure des équipes de quatrième rang.

La Coupe du monde se déroulera du 25 août au 10 septembre 2023.