Bilan de l’Alliance de Montréal

Mission accomplie à la billetterie

Des 10 équipes de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB), l’Alliance est celle qui a vendu le plus de billets au cours de la dernière saison. Une preuve concrète que la culture basket existe bel et bien dans la métropole. Et qu’elle ne demande qu’à s’épanouir.