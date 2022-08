PHOTO JEFF CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La NBA sera en congé lors des élections américaines.

Tim Reynolds Associated Press

Les 30 équipes du circuit seront en action le 7 novembre, la veille des élections de mi-mandat. La NBA espère que les équipes profiteront de cette soirée pour encourager les partisans à aller voter, en plus de revigorer l’engagement civil.

Mais le 8 novembre, jour des élections, aucun match de la NBA ne sera à l’horaire. Les équipes sont encouragées à partager de l’information concernant les élections — par exemple la date limite des inscriptions — avec leurs partisans dans les semaines menant au 8 novembre.

« La décision a été prise en lien avec le désir de la grande famille de la NBA de promouvoir l’engagement civil sans partisanerie et d’encourager les partisans à voter lors des élections de mi-mandat », a indiqué la ligue, mardi.

Les 435 sièges de la Chambre des représentants seront à l’enjeu le 8 novembre, ainsi que plus de 30 sièges au Sénat et de nombreuses courses pour les postes de gouverneurs.

La NBA et ses joueurs ont été très impliqués avant les élections de 2020, notamment en réaction aux décès de George Floyd et Breonna Taylor, qui ont relancé les quêtes d’éliminer les inégalités raciales et la brutalité policière.

Plusieurs joueurs, dont LeBron James, ont participé à des campagnes d’inscriptions pour les élections ou d’autres initiatives du genre. Certaines équipes ont transformé leur aréna en centre d’inscription ou bureau de vote.

Le calendrier complet de la NBA pour la saison 2022-23 sera dévoilé mercredi.