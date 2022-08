PHOTO ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Plus aucun joueur de la NBA ne pourra demander de porter le numéro 6 du légendaire Bill Russell.

Tim Reynolds Associated Press

La NBA et l’Association des joueurs de la NBA ont fait l’annonce conjointe jeudi du retrait permanent du numéro de celui qui a remporté 11 championnats. en plus de lutter pour les droits humains.

Russell a suffisamment brillé pour être intronisé au Temple de la renommée du basketball comme joueur et entraîneur.

Russell devient le premier joueur à voir son numéro être retiré à l’échelle de la NBA entière.

Ancienne vedette des Celtics de Boston, Russell s’est éteint le 31 juillet, à 88 ans. Il a disputé 13 saisons et a fait partie d’équipes championnes 11 fois.

PHOTO JIM WATSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Bill Russell en 2011, alors qu’il reçoit la médaille présidentielle de la Liberté des mains de Barack Obama.

« Le succès sans égal de Russell sur le terrain et ses actions dans la lutte pour les droits humains méritent d’être honorés d’une manière unique et historique, a dit le commissaire de la NBA, Adam Silver, dans un communiqué. Retirer son numéro 6 de manière permanente et auprès de toutes les équipes de la NBA permet de nous assurer que la carrière transcendante de Bill sera toujours reconnue. »

Les joueurs portant présentement le numéro 6 — dont l’étoile des Lakers de Los Angeles LeBron James — pourront continuer de le faire. Il ne sera toutefois plus disponible pour les autres joueurs, a expliqué la ligue.

Tous les joueurs de la NBA porteront un écusson avec le numéro 6 sur leur chandail cette saison et tous les terrains auront un trèfle avec le numéro 6 de Russell peint près de la table des marqueurs.

Les Celtics prévoient « honorer de manière unique et séparée (Russell) sur leur uniforme », a ajouté la NBA.

Dans le baseball majeur, le numéro 42 est retiré pour l’ensemble des équipes, en hommage à Jackie Robinson. Dans la LNH, le même honneur a été accordé au 99 de Wayne Gretzky.