Les Raptors de Toronto et les Celtics de Boston s’affronteront au Centre Bell dans un match pré-saison, le 14 octobre.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le mot se passait depuis quelques jours, mais NBA Canada en a fait l’annonce officielle mercredi matin.

La rencontre se tiendra dans le cadre de la Canada Series, qui n’a pas eu lieu depuis 2019.

Les Raptors affronteront d’abord le Jazz de l’Utah au Rogers Place d’Edmonton le 2 octobre. Ce sera la première fois que l’amphithéâtre albertain accueillera un match de la NBA. La formation torontoise prendra ensuite la direction de Montréal afin d’y affronter les Celtics. Il s’agira d’un sixième match de la NBA dans la métropole depuis 2012.

C’est donc dire que les Montréalais pourront encourager les Québécois Chris Boucher et Khem Birch, tous deux des membres des Raptors. Chez les Celtics, on compte notamment Jayson Tatum, qui a été nommé sur la première équipe d’étoiles en 2022, Jaylen Brown et Marcus Smart.

« C’est tellement bien d’être en mesure de jouer devant nos partisans à travers le Canada, a indiqué le directeur général des Raptors Bobby Webster. Nous sommes impatients de retourner à Montréal et de jouer au Rogers Place pour la première fois. C’est un rappel fantastique, alors que nous débutons une nouvelle saison, que nous sommes l’équipe du Canada. Nous souhaitons rendre les partisans des Raptors fiers, peu importe d’où ils nous encouragent. »

Les partisans de basketball pourront se procurer des billets sur le site web de la NBA à partir du 19 août.