La belle ambiance à l’Auditorium de Verdun n’a pu propulser l’Alliance de Montréal à la victoire, cette fois-ci. Elle s’est inclinée 71-94 face aux Growlers de Terre-Neuve, vendredi soir.

Jean-François Téotonio La Presse

Cette défaite a été marquée par la blessure au pied d’Ashley Hamilton, potentiellement le meilleur joueur de l’équipe, après seulement 40 secondes de jeu.

L’Alliance jouait pratiquement sa saison, vendredi. Une victoire lui permettait de s’accrocher vaguement à la course pour les matchs de barrage en vue des séries de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB). Pas une mince tâche, au vu de sa 9e position sur 10 au classement, ainsi que de sa fiche de 4 victoires et 11 défaites avant le match.

Mais devant les Growlers, pire équipe de la ligue (3-12), la meute n’a jamais trouvé son erre d’aller. Malgré la bonne soirée de Nathan Cayo (18 points), Montréal manquait nettement de réussite, surtout en première demie. Les locaux quittaient vers les vestiaires tirant de l’arrière par 13 points.

On a cru à un sursaut à ce niveau en début de troisième quart. Alain Louis enfilait notamment un gros trois points pour faire se lever la foule en milieu d’engagement, et ainsi réduire l’écart à 8 points. C’était suivi d’un puissant dunk de James Jean-Marie quelques minutes plus tard.

Mais rien n’y faisait : les Growlers se sont imposés entre autres grâce à ses 27 points acquis après des revirements de l’Alliance.

On a souvent vanté l’ambiance de l’Auditorium de Verdun pour les matchs de cette nouvelle équipe de la LECB. On confirme. Même en difficulté dans le match et dans sa saison, les beaux jeux sont toujours chaudement applaudis et encouragés. Les dunks font se lever la foule, toujours nombreuse. Et le divertissement pendant les temps morts de la partie attire l’attention. Comme cette troupe de danse surnommée « Dance Pak ! » venue montrer l’étendue de son talent dans chacune des demies.