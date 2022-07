NBA

Luguentz Dort signe un contrat de cinq ans et 87 millions avec le Thunder d’Oklahoma City

Luguentz Dort et Chris Boucher sont devenus des incontournables de la NBA. Les Québécois ont tous deux signé de nouveaux — et lucratifs – contrats avec leurs équipes respectives, le Thunder d’Oklahoma City et les Raptors de Toronto, jeudi soir, lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.