PHOTO CARLOS OSORIO, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Toronto) Les Raptors de Toronto ont accordé un nouveau contrat à long terme au Montréalais Chris Boucher, jeudi.

La Presse Canadienne

L’entente lui rapporterait 35,25 m $ sur trois ans – selon ce que son agent Sam Permut a dit à ESPN, la semaine dernière.

Boucher a inscrit en moyenne 9,4 points et 6,2 rebonds par match la saison dernière, ajoutant 11,2 points et 5,8 rebonds lors de six matchs en séries.

« Je savais que je voulais (rester avec les Raptors), a dit Boucher. J’ai le sentiment de bâtir quelque chose. Et ça va au-delà de juste jouer avec Toronto. Je veux inspirer les jeunes et me lancer dans d’autres avenues aussi. »

Les Raptors ont engagé Boucher avant la saison 2018-19 ; il avait pris part à un seul match la saison précédente, avec Golden State.

Boucher a surtout joué avec les Raptors 905 au départ, étant d’ailleurs nommé le joueur le plus utile de la G League, en 2019.

À sa quatrième saison avec Toronto, Boucher a mené les siens avec 75 blocs.

« Chris incarne le travail acharné et la persévérance, a dit par communiqué le directeur général des Raptors, Bobby Webster. Il nous a montré à quel point il veut faire partie du groupe, avec son engagement à toujours s’améliorer et à trouver des façons d’aider le club à gagner. »

« Même après ses succès de la saison dernière, il nous a dit qu’il n’est pas satisfait. Cette mentalité, c’est pourquoi nous sommes emballés de le voir continuer son parcours avec nous. »

Pour les Raptors, la ligue estivale de la NBA débutera samedi après-midi, à Las Vegas.

Toronto va affronter Philadelphie, Chicago, l’Utah et Miami, du 9 au 15 juillet, à Las Vegas.

La formation va aussi disputer au moins un match de plus, le 16 ou le 17 juillet.