Avec neuf matchs à jouer à sa saison, l’Alliance de Montréal accueille dans ses rangs le pivot américain Emondre Rickman.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Avec le départ du Grec Gaios Skordilis au cours des dernières semaines, l’Alliance cherchait du renfort au poste de pivot.

Le 19 juin, elle avait fait appel au Camrounais Maxime Djo Ebala, un joueur bien connu de l’entraîneur-chef Vincent Lavandier. Mais ce dernier avait tôt fait de préciser aux médias que l’athlète de 28 ans ne serait probablement là que temporairement et que son rôle était davantage d’aider les jeunes joueurs de l’équipe.

« Dans le marché en ce moment, on ne trouve pas d’intérieur, avait-il expliqué. Et Maxime était chez sa famille à Boston. Donc il m’a dit : pas de problème, je prends ma voiture et j’arrive. C’était plus rapide que de faire venir quelqu’un. Dans le vestiaire, Maxime est niquel. Mais ça ne veut pas dire qu’il restera jusqu’à la fin. On continue à faire du recrutement. »

Comme de fait, Djo Ebala a quitté l’équipe vendredi dernier, et c’est Emondre Rickman qui prend sa place. Il offrira un renfort intéressant à la formation montréalaise, qui n’a que trois victoires en 11 matchs cette saison. Il ne lui reste que neuf rencontres à disputer, elle devra retrouver le chemin de la victoire plus tôt que tard si elle souhaite prendre part aux séries éliminatoires.

Rickman, 6 pi 10 po, a évolué pour les Sycamores de l’Université d’État d’Indiana, en NCAA, pendant quatre saisons de 2015 à 2019. Il a ensuite fait le saut chez les professionnels en Europe, d’abord avec le Lusitania Expert dans la Liga Portuguesa de Basquetebol, puis les Scorchers de Surrey dans la British Basketball League et les Unger Steel Gunners Oberwart en Budesliga autrichienne.

Cette saison, il a comptabilisé 6,8 points, 3,9 rebonds et 1,1 bloc par match, concrétisant 64,8 % de ses tirs au panier.

Le prochain match de l’Alliance aura lieu le 7 juillet face aux Honey Badgers de Hamilton à l’Auditorium de Verdun.