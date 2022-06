L’Alliance de Montréal, qui accueillait les Nighthawks de Guelph dimanche, a triomphé 94-74 et maintenu sa fiche parfaite à domicile.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Après cinq matchs, la fiche de l’Alliance se résume assez simplement : des victoires à domicile (3) et des défaites à l’étranger (2).

Forte des 17 points combinés de Dominic Green et Isiah Osborne ainsi que d’un travail défensif efficace, l’Alliance s’est offert une avance de 24-15 au terme du premier quart.

Photo Dominick Gravel, LA PRESSE

Elle a perdu du gallon au début du deuxième quart, avant de retrouver son rythme ensuite, n’étant d’ailleurs victime que d’un revirement dans la première moitié du match. Elle a, à l’inverse, inscrit 11 points sur les six revirements des Nighthawks, en plus de concrétiser 47 % de ses tentatives de la ligne de trois points. C’était 50-38 à la mi-match.

Les visiteurs n’ont jamais été dans le coup par la suite et le reste de la rencontre n’a été que formalité. L’Alliance n’a fait que creuser son avance, si bien qu’elle menait 85-67 au moment d’appliquer la règle d’Elam.

Les hommes de Vincent Lavandier ont su contrer Cat Barber et Ahmed Hill, noyau des Nighthawks, dont la production offensive a été limitée à 39 points.

Mine de rien, l’Alliance a déjà disputé le quart de ses matchs cette saison. Son prochain duel aura lieu mercredi, 21 h, face aux Stingers à Edmonton.

