NBA

Le cofondateur de Nike offre 2 milliards pour racheter les Blazers

(Los Angeles) Phil Knight, cofondateur de Nike, et Alan Smolinisky, copropriétaire de la franchise de baseball des Dodgers de Los Angeles , ont fait une offre de plus de 2 milliards de dollars US pour racheter le club NBA des Trail Blazers de Portland, rapporte ESPN jeudi.