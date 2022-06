PHOTO KYLE TERADA, ASSOCIATED PRESS

(San Francisco) Comme lors du premier duel de la série, les Warriors de Golden State ont pris les rênes de la partie grâce à un bon troisième quart.

La Presse Canadienne

Contrairement au match no 1, ils ont complété le boulot.

Les 35 points inscrits au troisième quart ont permis aux Warriors d’étriller les Celtics de Boston 107-88, dimanche pour égaler la série finale de la NBA 1-1.

« Je crois que tout le monde était plus investi, a noté l’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr. C’est assez évident. Notre niveau d’intensité et de puissance a été exacerbé et ce devait l’être. »

Les Warriors ont justement amélioré leur dossier à 5-0 après un revers lors des séries 2022.

Les hommes de Steve Kerr ont seulement accordé 14 au troisième quart et leur avance de deux points à la mi-temps était de 23 points avant le quatrième quart.

Les Warriors ont ensuite marqué les six premiers points au quatrième quart et les Celtics ont lancé la serviette – en faisant entrer les remplaçants sur le parquet.

Stephen Curry a mené les siens avec 29 points. Outre Curry, quatre joueurs des Warriors ont atteint le plateau des 10 points. Andrew Wiggins et Klay Thompson (11 points), Kevon Looney (12 points) et Jordan Poole (17 points) ont tous participé au festival offensif.

« Nous avions dit que nous devions jouer avec l’énergie du désespoir, a déclaré Curry. C’est ce que nous avons fait. »

Jayson Tatum a été le meilleur pointeur des Celtics, récoltant 28 points. Jaylen Brown a ajouté 17 points dans la défaite. Derrick White a inscrit 12 points.

« C’est ça qui est ça », a dit Al Horford des Celtics. Il a obtenu 26 points lors du premier match avant d’être muselé à seulement deux points dimanche. « On va se concentrer sur le match no 3. »

À l’instar du premier affrontement, une bonne série a décidé du résultat. Les Celtics ont connu une séquence de 48 points pour et seulement 18 contre et se sont sauvés avec la victoire.

La série se dirigera à Boston pour les deux prochains matchs. Les clubs reprendront le collier mercredi.