Le repêchage est une expérience unique dans la vie de tous les athlètes professionnels. Bennedict Mathurin s’apprête à vivre le sien et il contemple chaque minute de ce long processus.

Nicholas Richard La Presse

C’est le 23 juin que le Montréalais aura la chance d’entendre son nom résonner dans les hauteurs du Barclays Center de Brooklyn, à New York, lors du repêchage de la NBA. Selon plusieurs observateurs, Mathurin devrait être sélectionné quelque part autour du 10e rang. Certains le voient être choisi par les Spurs de San Antonio, les Wizards de Washington ou les Knicks de New York.

À la mi-mai, Mathurin a participé à la séance d’évaluation des espoirs. Il a aussi pu discuter avec les dirigeants d’une dizaine d’équipes de la NBA.

Il s’en est passé des choses depuis le début de la saison. Ses coéquipiers des Wildcats de l’Université de l’Arizona et lui ont dominé lors de la saison « régulière », ils ont baissé pavillon plus tôt que prévu lors du March Madness alors qu’ils étaient la première tête de série, il a été élu sur différentes équipes d’étoiles et il a enchaîné les entrevues en vue du repêchage.

« Il y a beaucoup de choses qui s’en viennent, mais j’ai toujours voulu me faire repêcher dans la NBA. Je prends le temps de savourer tous les moments qui s’offrent à moi pour que je puisse y prendre plaisir », a indiqué l’athlète de 19 ans en conférence de presse mardi midi.

Il saisit aussi cette occasion pour emmagasiner le plus d’informations possible, dans le but de pouvoir les retransmettre, au besoin, à de futurs espoirs d’ici quelques années. « Ça m’éduque aussi, parce que j’espère qu’il y aura d’autres joueurs de Montréal qui vont se faire repêcher et je vais être capable de les aider lorsque leur temps viendra. »

Faire mieux aujourd’hui pour demain

Mathurin a reçu beaucoup d’attention au cours des derniers mois, et avec raison. En 37 matchs cette saison, il a maintenu une moyenne de 17,7 points par rencontre, il est devenu un joueur plus complet dans les deux zones et il a fait les manchettes grâce à des dunks étourdissants qui ont joué en boucle sur les différentes chaînes sportives.

Le Québécois impose par sa stature, mais aussi par la maturité qu’il dégage. Mathurin a le potentiel de devenir un joueur vedette dans la meilleure ligue de basketball au monde. Même si ce n’est pas encore le cas, il pense déjà à l’impact qu’il pourrait avoir et c’est ce qui l’a le plus motivé pendant la dernière saison.

Issu d’un milieu défavorisé où le succès n’est pas acquis facilement, le joueur de Montréal-Nord a tout mis en œuvre pour réussir et réaliser son rêve. Ce qu’il fera au cours des prochains mois.

Il n’a cependant pas envie d’être séraphin et de tout garder pour lui. Mathurin a la ferme intention de redonner, et ce, dès aujourd’hui.

« Il n’y a personne qui pouvait me dire que de faire la NBA était possible plus jeune. »

C’est pourquoi il veut devenir cette personne pour les jeunes de son quartier.

« En venant de Montréal-Nord, j’ai eu beaucoup de misère en grandissant. C’est pour ça que je veux aider les jeunes à poursuivre le sport à Montréal-Nord », a-t-il ajouté.

Mathurin a grandi et il est prêt à ce que sa vie change du tout au tout. En plus de porter l’uniforme d’une équipe de la NBA, il rêve aussi de bâtir une école pour les jeunes de chez lui.

En attendant, il se concentre sur une étape cruciale de sa vie d’athlète. Il fait partie d’un mouvement de joueurs canadiens qui s’illustrent et qui inspirent une nouvelle génération. Avec les Chris Boucher et Luguentz Dort, il rend le rêve de la NBA tangible. C’est maintenant à lui de prouver qu’il est aussi possible de devenir un joueur d’impact et qui peut faire une différence, sur tous les plans.