L’Auditorium de Verdun était plein à craquer. L’ambiance était électrisante. La foule, complètement endiablée. Et l’Alliance de Montréal l’a remporté au compte de 80-70. Difficile de demander mieux pour le premier match de l’histoire de la nouvelle franchise à domicile.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

« Premier match à la maison, une atmosphère comme ça… Juste avoir la victoire, c’est malade pour moi. Je ne sais même pas quoi dire », a lancé le Québécois Kemy Ossé, tout sourire, après la rencontre.

Menés par un Dominic Green absolument étincelant avec 36 points, les hommes de Vincent Lavandier ont montré aux Shooting Stars de Scarborough, aux 3500 partisans dans l’Auditorium et à un Chris Boucher attentif sur les lignes de côté de quel bois ils se chauffaient.

Le sol a tremblé quand Ossé a enfilé le panier manquant pour atteindre la cible de 79 points établie par la règle d’Elam, scellant ainsi la rencontre. L’édifice a d’ailleurs tardé à se vider par la suite, alors que les joueurs de l’Alliance étaient sollicités pour des autographes et des photos.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Kyle Alexander et Nathan Cayo

C’était le plus beau moment de ma carrière de basket. Kemy Ossé

L’organisation de l’Alliance avait préparé une belle présentation d’avant-match. Présentés un à un par l’annonceur maison, les joueurs se sont amenés sur le terrain dans un nuage de fumée. La foule, déjà enthousiaste à souhait, leur a réservé un accueil digne d’une salle comble. Et elle ne s’est pas éteinte pendant le match. Il fallait voir sa réaction à chaque panier de trois points réussi. Dominic Green en a enfilé cinq à lui seul.

« C’était incroyable, a lancé l’Américain de 25 ans. Il n’y a rien de plus à demander comme joueur de basketball. Quand ils amènent de l’énergie, ça te nourrit. Ça te permet d’y aller encore plus fort chaque jour. »

En deux temps

À l’image de mercredi à Hamilton – une défaite de 80-72 aux mains des Honey Badgers –, la rencontre s’est déroulée en deux temps pour l’Alliance. Peut-être un peu nerveuse, l’équipe tirait de l’arrière 45-37 à la mi-match. Elle peinait à contrer l’ancien des Raptors de Toronto Jalen Harris et son coéquipier Kyle Alexander, qui cumulaient déjà à eux deux 21 points.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Match de la nouvelle équipe de basketball l’Alliance de Montréal contre les Shooting Stars de Scarborough à l’Auditorium de Verdun

« Je pense qu’en première moitié de match, on a très bien attaqué, mais avec un pourcentage de tir catastrophique, a indiqué l’entraîneur-chef Vincent Lavandier. […] J’ai simplement dit aux joueurs à la mi-temps qu’ils pourraient mettre encore plus d’énergie en défense, prendre plus de rythme en attaque pour avoir une meilleure performance dans les tirs. »

Et ils ont compris le message. Les Montréalais sont revenus de l’arrière avec six paniers sans réplique au début du troisième quart. Après cinq minutes de jeu, ils avaient pris les devants 49-47, au grand plaisir des partisans.

« Le coach fait une excellente job avec nous pour nous pousser au maximum à l’entraînement, a expliqué Kemy Ossé. On a été dans ce moment-là, où nos jambes étaient mortes, mais on devait donner ce deuxième boost. C’est exactement ce qui est arrivé aujourd’hui. »

L’Alliance a affronté le reste du match avec une énergie à tout casser pour l’emporter au compte de 80-70. La foule a même laissé entendre des « ohé ohé ohé » en fin de match.

Ossé, qui a inscrit 12 points, dont 7 dans les quatre dernières minutes, a vanté le travail de Dominic Green, qui a « gardé l’équipe dans le match ». « C’est lui qui a gagné la game. Lui et Alain Louis », a-t-il dit.

Vincent Lavandier a pour sa part qualifié la performance de l’Américain de « normale ».

« C’est un joueur de gros talent, mais qui a besoin de travailler beaucoup sa défense, a-t-il expliqué. Il le sait. Moi, je lui dis : “C’est bon, ton match, mais je m’attends à plus.” Je suis un peu exigeant avec les joueurs de talent, donc c’est normal. »

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, LA PRESSE Match de la nouvelle équipe de basketball l’Alliance de Montréal contre les Shooting Stars de Scarborough à l’Auditorium de Verdun

De grands visiteurs

Plusieurs visiteurs ont attiré l’attention entre les murs de l’Auditorium de Verdun. D’abord, les joueurs de la NBA Chris Boucher et Luguentz Dort. Puis, le populaire rappeur J. Cole, qui évolue pour les Shooting Stars de Scarborough cette saison.

« C’est vraiment bon pour la ligue, a dit Ossé à ce sujet. Quand J. Cole a signé, tous les billets se sont vendus. Ça montre aussi l’ampleur que prend cette ligue. Juste le fait qu’il veuille jouer dans la ligue, ça veut dire beaucoup. »

« J’ai beaucoup de respect pour lui de venir et jouer, a quant à lui affirmé Dominic Green. Il joue contre des pros. Il a donné les efforts, joué à 100 %, c’était cool de voir ça. »