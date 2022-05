Une ambiance électrisante. Une foule complètement endiablée. Et une victoire de 80-70. Le premier match de l’histoire de l’Alliance de Montréal à domicile n’aurait pas pu mieux se dérouler, dimanche.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Menés par un Dominic Green absolument étincelant avec 36 points, les hommes de Vincent Lavandier ont montré aux Shooting Stars de Scarborough, aux 3500 partisans présents à l’Auditorium de Verdun et à un Chris Boucher attentif sur les lignes de côté, de quel bois ils se chauffaient.

L’Alliance avait sorti la grosse gomme pour l’avant-match. Les joueurs, présentés un à un par l’annonceur-maison, sont arrivés sur le terrain dans un nuage de fumée. La foule, enthousiaste à souhait, leur a livré un accueil digne d’une salle comble. Et elle ne s’est pas éteinte pendant le match. Il fallait voir la réaction des partisans lors du premier tir de trois points réussi par Dominic Green.

L’Alliance, plus agressive offensivement et plus efficace défensivement que lors de son premier match, tirait pourtant de l’arrière 45-37 à la mi-match. À l’image de mercredi, elle est revenue plus forte après la mi-temps.

Au son des fracassants « defense » de la foule qui résonnaient dans l’Auditorium, la foule de Lavandier est revenue de l’arrière en début de troisième quart avec six réussites de deux points sans réplique. Si bien qu’elle menait 49-47 après cinq minutes de jeu.

Elle a joué le reste du match avec une énergie à tout casser pour l’emporter 80-70 au son des « Ohé ohé ohé ».

