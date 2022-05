L’Alliance de Montréal n’a jamais abandonné malgré un retard de 13 points après le troisième quart. Mais elle a tout de même dû s’avouer vaincue au premier match de son histoire, mercredi, à Hamilton.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Son premier adversaire, les Honey Badgers, a tenu le coup en fin de rencontre pour l’emporter au compte de 80-72.

Personne ne savait trop à quoi s’attendre de l’Alliance pour ce premier match. Tenez-le-vous pour dit : l’équipe n’a pas du tout eu l’air folle sur le terrain du First Ontario Centre.

Peut-être un peu nerveux – on peut le comprendre –, les hommes de Vincent Lavandier se sont butés à une bonne défense adverse dans les premières minutes du match, peinant à créer de l’attaque et accordant quatre points sur lancers francs. Mais les choses se sont vite replacées, si bien que l’Alliance détenait une avance de 21-18 au terme du premier quart.

Les Honey Badgers, agressifs, attaquaient avec un peu trop de facilité tout au long de la première moitié du match. La troupe montréalaise, galérant à contrer ses adversaires, a ainsi octroyé 15 lancers francs, dont 11 ont été réussis par les locaux.

À la mi-match, les Montréalais tiraient de l’arrière au compte de 41-34.

Les Honey Badgers ont creusé leur avance au troisième quart, prenant les devants 61-48, mais l’Alliance a fait preuve de caractère et n’a jamais cessé de se battre. Grâce à deux tirs de trois points de Laroche et Osbourne, additionnés à six points du terrain de Nathan Cayo et à de beaux flashs défensifs, la troupe de Lavandier a réussi à réduire l’écart à 65-64.

Du côté de Hamilton, Christian Vital s’est levé avec deux paniers à trois points en fin de match, si bien que les locaux menaient 71-66 au moment d’activer la règle d’Elam. L’Alliance n’a pu revenir de l’arrière par la suite.