À l’aube du premier camp d’entraînement de l’Alliance de Montréal, qui débute ce lundi, l’entraîneur-chef, Vincent Lavandier, dévoile le chemin qu’il veut emprunter. Il souhaite instaurer un système de jeu collectif, tout en bâtissant un programme à long terme.

William Thériault La Presse

Lors d’un entretien avec La Presse, quelques jours après son arrivée dans la métropole, l’entraîneur d’origine française a affirmé avoir mis en place trois objectifs en vue du camp d’entraînement de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB), qui dure seulement quelques jours.

« On va d’abord évaluer physiquement les joueurs, les mettre au bon niveau athlétique, explique-t-il. Deuxièmement, c’est de créer une alchimie mentale et psychologique entre les joueurs, pour qu’ils puissent bien s’entendre. Je veux évaluer leurs capacités à être en groupe. Et troisièmement, c’est faire du basket, mettre en place mon programme de jeu collectif.

« J’ai fait des entretiens avec tous les joueurs, continue l’entraîneur. Je les ai ressentis aptes et ayant la volonté d’être dans une idée collective de leur sport et de l’Alliance, un nom qui représente d’ailleurs très bien mon programme. »

Ceux qui jouent actuellement en Europe, soit le centre grec Gaios Skordilis et l’ailier anglais Ashley Hamilton, arriveront respectivement pendant le camp et au début du mois de juin, puisqu’ils y terminent leur saison.

Lors du camp, Vincent Lavandier combinera les entraînements collectifs et les séances individuelles, qui seront personnalisées selon les besoins des joueurs. Il compte insister aussi sur la défense « homme à homme ».

Aucun titulaire prédéfini

Du côté de l’alignement, le Français de 50 ans fonctionne de manière atypique. Dans sa tête, il n’y a « jamais de titulaire ». Les cinq joueurs qui amorcent la rencontre sont plutôt déterminés de façon stratégique par rapport à l’adversaire.

« Ça ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de leaders, précise-t-il. C’est à la fin du match qu’on mène, donc mes cinq joueurs décisifs, c’est autre chose. »

Chacun méritera son temps de jeu pendant l’entraînement, pas en fonction de ses statistiques. Certains joueurs n’ont pas de grandes statistiques. Par contre, leur impact est plus qu’important. Vincent Lavandier, entraîneur-chef de l’Alliance de Montréal

Pour mesurer l’impact d’un athlète dans des facettes du jeu qui ne sont normalement pas mesurées par des statistiques à proprement parler, l’entraîneur européen a une solution. Son adjoint Jordan Faligant sera chargé de récupérer des données défensives sur les membres de l’équipe.

« On mesure tout ce qui se passe en défense : la défensive sur les écrans, individuelle, les déplacements, énumère Vincent Lavandier. Seul mon personnel y aura accès, et ça nous permettra de nous ajuster. »

Vision partagée

Il y a quelques jours, le directeur général Joel Anthony avait indiqué à La Presse avoir trouvé un « très bon mélange de jeunes et de joueurs expérimentés ». Son entraîneur-chef partage cette vision.

« Notre particularité, c’est que beaucoup de joueurs de développement vont être actifs, souligne Vincent Lavandier. Nous avons mélangé notre équipe avec du développement et de l’expérience. Je l’ai toujours fait dans ma carrière, et Joel trouve cela important aussi.

« C’est pour ça que je suis entraîneur de l’Alliance, dit-il en souriant. Je trouve important de donner la chance aux jeunes de se mesurer à des joueurs expérimentés, afin qu’ils grandissent. »

PHOTO TIRÉE DU COMPTE TWITTER @RUSSELLHOOPS Ashley Hamilton

La LECB permet un total de 16 joueurs : 10 actifs, 4 inactifs et 2 joueurs d’entraînement. Depuis vendredi matin, après avoir annoncé le recrutement des quatre derniers athlètes qui lui manquaient, l’Alliance respecte désormais ce critère.

Assurant qu’il y aura des surprises, Vincent Lavandier a déjà repéré des joueurs qu’il perçoit comme des leaders. Les Montréalais Kemy Osse et Hernst Laroche, de même que les deux Européens, font selon lui partie du lot.

Je suis calme, je ne suis pas stressé. Parce que j’ai de l’expérience, je suis serein. Et je vais tout faire pour que les joueurs soient sereins aussi. Vincent Lavandier, entraîneur-chef de l’Alliance de Montréal

Après avoir disputé un match préparatoire le 21 mai, l’Alliance prendra la route pour son baptême de feu contre les Honey Badgers à Hamilton, le 25 mai. Le premier match à l’Auditorium de Verdun est prévu le 29 mai, où Montréal accueillera les Shooting Stars de Scarborough.

« Nous avons plusieurs Montréalais. Jouer dans sa ville, ça vient avec beaucoup d’attentes et d’excitation. Mon but, c’est de protéger le groupe de cette surexcitation, conclut-il. Il faut s’appuyer sur les joueurs d’expérience dans sa propre ville. Je suis très serein, mais j’ai hâte que ça commence, comme tout le monde. »