Kemy Ossé s’est présenté à l’Auditorium de Verdun vers 7 h 30, lundi matin. Deux heures avant le premier entraînement de l’Alliance de Montréal. « Je voulais juste toucher le ballon, aller sur le terrain ici, à la maison. C’était spécial. C’est vraiment un sentiment que je ne peux pas décrire. »

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Voilà qui donne une bonne idée du sentiment global qui régnait entre les murs du domicile de l’Alliance de Montréal pour cette première journée du camp d’entraînement. Le premier de l’histoire de la nouvelle franchise.

En entrant dans l’Auditorium aux alentours de 9 h 20, on n’entendait que le couinement des espadrilles sur le terrain. Le directeur général Joel Anthony, la directrice des opérations Annie Larouche et l’entraîneur-chef Vincent Lavandier se sont adressés aux joueurs, attentifs, en bordure du terrain avant l’entraînement. Puis, c’était parti. Après plusieurs exercices de conditionnement, l’intensité n’a pas tardé à monter d’un cran.

« Il y a beaucoup d’énergie et un peu de stress, surtout pour les plus jeunes, a noté Kemy Ossé après l’entraînement. C’est normal. Pour plusieurs d’entre eux, c’est le premier camp d’entraînement professionnel. On va un peu vite présentement, mais c’est vraiment excitant. »

« Tout le monde est juste excité, a quant à lui laissé entendre Nathan Cayo. On apprend à se connaître. Il y en a plusieurs dans l’équipe qui se connaissent déjà. Donc c’est de développer une chimie, commencer à comprendre les jeux de matchs. »

Photo CATHERINE LEFEBVRE, LA PRESSE Nathan Cayo

Au total, 15 joueurs étaient présents lundi. Les deux seuls absents étaient les joueurs européens Gaios Skordilis et Ashley Hamilton, qui arriveront prochainement. À leur arrivée, l’Ontarien Lewis Diankulu quittera.

Trois défis

Vincent Lavandier est arrivé à Montréal il y a 10 jours. Il a eu le temps de se familiariser de nouveau avec la ville – qu’il connaît déjà bien –, et de voir le terrain se construire sur la patinoire Scotty-Bowman. Terrain qui, soit dit en passant, est particulièrement joli.

« Je ne suis pas quelqu’un de stressé, donc tout se passe bien, a dit Lavandier. Je n’ai pas l’impression d’être débarqué et d’être en train de tout découvrir parce que ça fait des mois qu’on est au travail. »

Photo CATHERINE LEFEBVRE, LA PRESSE L’entraîneur Vincent Lavandier

L’entraîneur-chef n’hésite pas à le dire : il n’est pas du genre à « expérimenter ». Tout est déjà « calculé ». Sa planification est prête pour toute la saison. « Je suis très sérieux », a-t-il lancé en voyant les regards mi-étonnés, mi-fascinés, des journalistes. C’est sa façon d’être prêt à affronter les impondérables qui pourraient survenir en cours de campagne.

À plusieurs reprises en répondant aux questions des médias, le natif de Dieppe, en Normandie, a parlé de la notion de plaisir. Le plaisir de faire de « belles rencontres ». Le plaisir de se retrouver sur le terrain.

« Vous avez pu voir de l’enthousiasme et de la volonté [ce matin], a-t-il évoqué. […] Je trouve qu’au quotidien des temps modernes, la notion de plaisir est importante. Je suis sûr qu’on va prendre beaucoup de plaisir. Si on peut gagner en plus, ce serait parfait ! »

Lavandier a établi trois principaux défis auxquels sera confrontée son équipe cette saison. Premièrement, « ne pas perdre la balle d’un point de vue technique ». « C’est simple de dire ça, mais c’est difficile », a-t-il soutenu. Ensuite, « construire une défensive collective » et « avoir tout le monde en pleine forme à la fin du camp d’entraînement », qui ne durera que neuf jours.

Pour l’instant, seul le Québécois Hernst Laroche est tenu à l’écart. Il traîne une blessure subie lors de sa dernière saison en Tunisie.

Les bénéfices de l’expérience

Pour sa première saison, l’Alliance compte sur une équipe jeune, mais saupoudrée de joueurs d’expérience. Le Montréalais Kemy Ossé, qui a été le premier à s’entendre avec le club, fera partie des leaders. Il est l’un des deux seuls joueurs, avec Alain Louis, à avoir déjà joué dans la Ligue élite canadienne de basketball (LECB).

Photo CATHERINE LEFEBVRE, LA PRESSE Le Montréalais Kemy Ossé a été le premier à s’entendre avec l’Alliance.

« Je vais devoir être très vocal, parler beaucoup, c’est normal, a-t-il soutenu. J’accepte ce défi-là. C’est un de mes premiers défis pour cette année, de communiquer plus, de guider les plus jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui écoutent, beaucoup d’énergie, d’athlétisme. »

Au total, huit joueurs sous contrat n’ont aucune expérience professionnelle derrière la cravate. Du lot, il y a Nathan Cayo, produit du Collège Jean-de-Brébeuf. L’ailier de 24 ans a joué les cinq dernières saisons avec les Spiders de l’Université de Richmond, dans la NCAA.

« Kemy, c’est une légende de Montréal, a-t-il lancé. Je suis son parcours depuis que je suis jeune. Maintenant que je joue avec lui, je veux juste apprendre de lui, lui poser des questions sur ce que c’est que d’être un professionnel, pour avoir une longue carrière. »

Outre Ossé, les recrues pourront aussi compter sur le Montréalais Hernst Laroche, 33 ans, qui a évolué dans différentes équipes européennes au cours des huit dernières années. C’est sans parler du Grec Gaios Skordilis, dont le parcours international a de quoi impressionner, et du natif de l’Angleterre Ashley Hamilton, qui joue pro depuis neuf ans.

« Dans les moments clés, ils vont être importants, a expliqué Vincent Lavandier. C’est eux qui [vont devoir] décider de la bonne marche, de la façon de faire pour gagner les matchs. […] C’est vrai que ça va être mes leaders. »

« J’aurai peut-être une relation particulière avec eux dans ces moments-là », a-t-il ajouté.