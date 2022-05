L’Alliance de Montréal a annoncé la signature du pivot grec Gaios Skordilis, jeudi matin. Sous contrat pour la saison 2022, il devient le second joueur européen du club.

William Thériault La Presse

Skordilis, 34 ans, a passé l’entièreté de sa carrière dans son pays natal, où il a porté l’uniforme de huit formations différentes. Il est principalement connu pour avoir remporté le championnat de Grèce et la coupe de Grèce en 2013, alors qu’il jouait avec Panathinaikos.

C’est un honneur de rejoindre l’Alliance de Montréal pour la saison 2022 de la LECB. Ce sera la première fois que je jouerai au Canada, et j’ai très hâte de rencontrer les partisans lors de notre premier match à domicile le 29 mai. Gaios Skordilis, par voie de communiqué

Le centre de 6 pi 10 po et 275 lb a également été nommé Joueur le plus utile de la finale de la coupe de Grèce en 2015-2016, en plus d’avoir mis la main sur le titre de de deuxième division grecque avec Peristeri en 2018.

Plus récemment, Gaios Skordilis a défendu les couleurs de la Grèce lors des qualifications du championnat d’Europe en 2020. La saison dernière, en 16 matchs, le natif de Corfou a enregistré des moyennes de 7,3 points et 5,5 rebonds. Il a également pris part aux qualifications pour la Coupe d’Europe FIBA.

Présence de vétéran

Le pivot Marc-André Fortin, choix de deuxième tour de l’Alliance lors du repêchage U SPORTS de la LECB, considère cette signature comme un bel ajout à l’équipe. Âgé de 26 ans, il aura un vétéran sur qui se fier à sa position.

« C’est un joueur qui joue pro depuis des années, souligne-t-il. J’ai hâte de joueur contre lui en pratique, je pense avoir beaucoup à apprendre de lui. C’est positif. »

L’Alliance de Montréal compte maintenant 11 joueurs parmi ses rangs. Six d’entre eux (Kemy Osse, James Jean-Marie, Alain Louis, Marc-André Fortin, Nathan Cayo, Hernst Laroche) sont des Québécois et deux autres (Isiah Osborne, Abdul Mohamed) sont Canadiens.

Dominic Green (États-Unis) et Ashley Hamilton (Grande-Bretagne) sont les deux seuls autres joueurs internationaux de l’effectif.

L’Alliance tirera le coup d’envoi de sa saison inaugurale dans la LECB le 25 mai à l’étranger contre les Honey Badgers de Hamilton.