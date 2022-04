(New York) Le meneur des Celtics de Boston Marcus Smart est le premier garde en un peu plus d’un quart de siècle à remporter le titre de joueur défensif de l’année dans la NBA.

Associated Press

La NBA en a fait l’annonce lundi. Le dernier garde à avoir mis la main sur cet honneur est Gary Payton avec les Supersonics de Seattle en 1995-1996.

Smart a aidé les Celtics à mener la NBA au chapitre des points accordés en moyenne (104,6) tout en maintenant ses adversaires au pire taux de réussite pour les lancers de deux points (,434) ainsi que de trois points (,339). Le joueur de 28 ans s’est classé septième pour les interceptions par match (1,68) et sixième pour le cumul des interceptions (119).

Smart a obtenu 257 points et 37 votes de première place parmi un panel de 100 reporters. L’ailier des Suns de Phoenix Mikal Bridges a terminé second avec 202 points et 22 votes de première place.

Le pivot des Jazz de l’Utah Rudy Gobert, qui a sacré champion de ce titre en 2018, 2019 et en 2021, s’est classé au troisième échelon avec 136 points et 12 votes de première place.

Smart, qui a entamé les 71 parties dans lesquelles il a joué, vient au quatrième rang pour les ballons libres récupérés (75) et partage le 10e rang pour les déviations (106) et les charges subies (16).

L’ailier fort des Bucks du Milwaukee Giannis Antetokounmpo avait remporté le prix en 2020.

Les joueurs obtenaient cinq points par voix de première place, trois pour ceux de deuxième rang et un pour ceux de troisième échelon.