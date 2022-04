(Orlando) Dans un match qu’ils n’avaient pas le droit de perdre contre la pire équipe de la NBA, les Raptors de Toronto ont fait le travail en l’emportant 102-89 face au Magic d’Orlando, vendredi soir. Cette victoire a du même coup permis à la formation canadienne de rejoindre les Bulls de Chicago au cinquième rang de l’Association Est.

La Presse Canadienne

Fred VanVleet et Scottie Barnes ont marqué 19 points chacun alors que six joueurs des Raptors (45-32) ont récolté plus de dix points pour signer une cinquième victoire de suite et une 11e en 13 matchs.

Pascal Siakam a réussi un doublé avec 16 points et 11 rebonds.

Dans le camp du Magic (20-58), Mo Bamba a réussi un doublé (15 points, 10 rebonds) et Ignas Brazdeikis a récolté 13 points. Markelle Fultz a ajouté 12 points.

Les Raptors ont profité de 14 revirements commis par le Magic en première demie pour s’installer aux commandes du match. Une séquence de 18-2 en fin de deuxième quart a permis aux visiteurs de retraiter au vestiaire avec une avance de 59-46.

En deuxième demie, les Raptors ont poursuivi leur bon travail en imposant une défensive agressive qui a donné du fil à retordre au Magic qui a terminé le match avec 21 revirements. L’écart était de 22 points après trois quarts.

VanVleet a été particulièrement efficace dans les deux sens du terrain en volant cinq fois le ballon à ses adversaires.

« C’était Fred VanVleet qui jouait comme Fred VanVleet, a commenté Gary Trent fils. Sa fiche parle d’elle-même. Il a été excellent toute la saison. »

Malgré une nette domination de la troupe de l’entraîneur-chef Nick Nurse, les locaux ont refusé d’abdiquer et ont bénéficié d’un bref regain de vie pour resserrer l’écart à dix points, mais ce fut peine perdue.

La baisse de régime temporaire des siens a tout de même forcé Nurse à garder ses meilleurs joueurs sur le terrain beaucoup plus longtemps qu’espéré contre une équipe de fond de classement.

« J’ai l’habitude de gérer le match qui se déroule devant moi, a dit Nurse. Si un joueur arrive du banc et contribue, il peut obtenir plus de minutes de jeu, mais ça n’a pas été le cas ce soir. Je crois que nos partants ont joué plus de minutes parce que c’était nécessaire. »

Il reste cinq matchs à jouer en saison régulière pour la formation torontoise et les quatre prochains auront lieu à domicile.