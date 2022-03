(Toronto) Les Raptors de Toronto étaient en feu en première demie face aux Pacers de l’Indiana, samedi soir, avec une avance de 66-38. Mais un véritable incendie s’est déclaré dans les hauteurs de l’Aréna Scotiabank, forçant la suspension de la partie.

La Presse Canadienne

Les partisans ont reçu la consigne d’évacuer l’amphithéâtre avec 4 : 05 à faire au deuxième quart. Des images vidéo montraient un haut-parleur en flamme.

Un porte-parole de l’organisation des Raptors a décrit l’incident comme « un petit incendie électrique » au-dessus de la section 103.

Plusieurs sections de sièges derrière l’une des lignes de fond du terrain ont d’abord été évacuées et le match s’est poursuivi pendant un moment.

Quelques minutes plus tard, des pompiers ont discuté brièvement avec les arbitres et les joueurs ont quitté le terrain vers leur vestiaire respectif.

À ce moment, tous les partisans ont reçu la consigne d’évacuer les lieux.

Brooks à Toronto pour rester

Les Raptors de Toronto ont fait signer un contrat de plusieurs saisons, samedi, au garde Armoni Brooks.

L’entente est intervenue alors que le deuxième contrat de dix jours que Brooks avait paraphé avec les Raptors venait d’arriver à terme, et à quelques heures du duel contre les Pacers d’Indiana au Scotiabank Arena.

PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Armoni Brooks

En huit parties avec la formation torontoise, Brooks affiche des moyennes par partie de 2,9 points de 1,4 rebond recueilli et de 11,1 minutes jouées.

Dans la victoire de 117-104 des Raptors contre les Cavaliers de Cleveland jeudi, Brooks a réussi un important panier de trois points pendant le quatrième quart.

Il a inscrit au moins six points lors de chacune des trois dernières rencontres et a récolté trois points, quatre rebonds et deux aides lors de son seul départ avec les Raptors, le 12 mars à Denver.

En 49 matchs, incluant neuf départs avec les Rockets de Houston et les Raptors, Brooks a marqué 5,7 points par partie. Il a joué en moyenne pendant 15,9 minutes, récupéré 1,9 rebond et récolté 1,1 aide.