Au Québec comme aux États-Unis, Bennedict Mathurin est devenu la coqueluche des médias depuis le début du March Madness. Après deux matchs seulement, il s’impose comme l’un des joueurs les plus talentueux du tournoi. Néanmoins, son travail est loin d’être terminé.

Nicholas Richard La Presse

Les Wildcats de l’Université de l’Arizona ont d’abord battu les Raiders de Wright State 87-70, avant de s’imposer face aux Horned Frogs de TCU par la marque de 85-80 en prolongation.

Dans le premier match des siens, le Montréalais a récolté 18 points.

Dans le deuxième, il en a récolté 30. Une performance qui n’est pas passée sous le silence et qui a été marquée par un dunk monstrueux en deuxième demie qui a fait le tour du monde.

« Mes coéquipiers me taquinaient, parce que je n’avais pas encore dunké depuis le début de la semaine et là c’était le moment parfait. Mon coéquipier avait le ballon, le joueur qui me couvrait m’a perdu, j’ai coupé en direction du panier, c’était une chance à ne pas rater et j’en ai pris avantage. J’ai sauté le plus haut que je pouvais et j’ai fait mon dunk », a-t-il expliqué en conférence de presse, mercredi.

Cette réalisation a donné une dose d’énergie incommensurable à son équipe qui s’apprête à affronter les Cougars de Houston, cinquième tête de série. Un duel qui sera âprement disputé et dans lequel Mathurin pourra encore s’illustrer pour aider son équipe à avancer dans le tableau.

Le Québécois est conscient qu’il attire l’attention, tant des partisans que des recruteurs de la NBA. Néanmoins, il a un but en tête et il ne s’agit pas du triomphe individuel. Il veut bien faire, évidemment, mais simplement pour aider son équipe.

« Il y a beaucoup de monde qui voit ce que je fais puisque je joue bien depuis le début du March Madness et c’est plutôt normal, mais je reste humble et je continue à faire ce que j’ai à faire, parce que le travail n’est pas fini. »

En début de saison, l’athlète de 19 ans avait comme objectif de s’améliorer dans toutes les phases du jeu. Sa formation n’a pas volé sa place de première tête de série et Mathurin est ravi de vivre cette première expérience au March Madness avec un groupe de joueurs aussi talentueux et prometteurs.

« C’est vraiment une belle expérience […] et j’ai vraiment beaucoup de plaisir à être sur le terrain avec mes coéquipiers. D’avoir gagné, c’est un bon sentiment, et je veux toujours gagner le prochain match et de répéter ça match après match. »

Mathurin est en mission et il s’apprête à disputer les matchs les plus importants de sa carrière au cours des prochains jours. Il ne reste que 16 formations toujours invaincues dans le tournoi. Mathurin et les Wildcats joueront jeudi en fin de soirée.