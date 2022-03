(Denver) Disputant un deuxième match en deux soirs contre des puissances de l’Ouest, les Raptors de Toronto ont brillé à nouveau, samedi, l’emportant 127-115 face aux Nuggets de Denver.

La Presse Canadienne

Pascal Siakam a récolté 33 points, sept passes, cinq rebonds et deux vols. Le Camerounais affiche une moyenne de 27 points depuis six matchs.

Scottie Barnes a donné un fier coup de main avec 25 points, 10 passes, huit rebonds et deux vols. Fougueux, le Montréalais Chris Boucher a ajouté 21 points, 13 rebonds et quatre blocs.

Precious Achiuwa y est allé de 15 points, dont bien des dommages de longue distance (quatre en six pour les tirs de trois points). Il joue avec beaucoup de mordant ces derniers temps.

Thaddeus Young a inscrit neuf points et trois vols pour les Raptors, qui méritaient un troisième gain d’affilée.

Fred VanVleet a obtenu un répit, au lendemain d’un gain à Phoenix. Il a récemment raté cinq matchs à la suite d’une contusion au genou droit.

OG Anunoby ratait un 10e match consécutif, suite à une fracture de l’annulaire droit.

Malachi Flynn était à l’écart dans un quatrième match d’affilée, blessé à l’arrière de la cuisse gauche.

Le voyage de cinq villes et six matchs des Raptors va se terminer avec deux rencontres à L. A., lundi et mercredi (Lakers et Clippers).

Septièmes dans l’Est, les Raptors (37-30) se sont approchés à un match des Cavaliers, sixièmes. Toronto avait une mince avance de 65-63 à la demie.

Dynamiques au troisième quart, les Nuggets y ont pris les devants 99-93, grâce notamment à deux tirs de trois points dans la dernière minute.

À 107-107, le match a pris un tournant en faveur des visiteurs, dont l’acharnement a porté fruit.

Young a réussi un vol et a vite ajouté un panier, suite à une passe de Barnes. Boucher a ajouté deux points grâce à un rebond offensif – un aspect où les siens ont dominé 23-9.

Après des réussites de Dalano Banton et Barnes, Toronto menait 115-109, avec 4 : 15 au cadran.

Peu après, Barnes a raté un tir, mais a saisi le rebond et a refilé à Boucher, qui a réussi un tir de trois points. Un dur coup pour Denver, car les Raptors prenaient ainsi les devants 120-110, avec 1 : 50 à écouler.

Toronto allait cheminer vers une autre solide victoire à l’étranger.

Nikola Jokic a récolté 26 points pour les Nuggets (40-28), dont les trois prochains matchs auront lieu à l’étranger.

Les Nuggets ont grandement nui à leur cause avec 19 revirements.

Dans l’Ouest, la lutte est serrée pour les rangs 4 à 6 entre les Nuggets, le Jazz et les Mavericks.