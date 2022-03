Gregg Popovich est à un seul gain de devenir l’entraîneur comptant le plus de victoires dans l’histoire de la NBA.

Tim Reynolds Associated Press

Un titre qui pourrait lui revenir dès mercredi, lors d’une visite des Raptors à San Antonio.

Gagnant de cinq titres de la NBA, pilote des champions olympiques en titre et assuré d’une place au Panthéon, Popovich a signé la victoire numéro 1335 lundi, égalant Don Nelson.

Les Spurs ont eu raison des Lakers, après avoir subi quatre revers de suite.

Une victoire de plus et on ne parlera plus si souvent de cette quête-ce qui fera bien l’affaire du principal intéressé.

« Ce sera une bonne chose », a concédé Popovich.

Il est l’un des huit entraîneurs des quatre circuits majeurs à être resté avec un club pendant au moins 25 ans. En ajoutant ses 170 victoires en séries, son total est 1505, soit 93 de plus que quiconque.

Sa route a eu plusieurs détours. Il a joué avec l’US Air Force Academy, n’a pas été choisi pour faire partie de l’équipe olympique de 1972, puis il a fini par devenir entraîneur.

Il aurait probablement été heureux de diriger un programme de division III durant toute sa carrière.

Finalement, il a eu l’appel de la NBA. Avec le temps, Popovich allait compter sur de grands joueurs tels David Robinson, Tim Duncan, Tony Parker et Manu Ginobili.

« Tout le monde est au courant du travail incroyable qu’il a accompli et de toutes ses réalisations, a déclaré l’entraîneur de longue date Larry Brown, l’an dernier.

« Ce que j’aimerais, c’est que plus de gens puissent connaître le type de personne qu’il est. »

Brown a joué un rôle important dans le parcours de Popovich.

À l’origine, Popovich était entraîneur à Pomona-Pitzer, en division III de la NCAA. Intrasection, l’institution californienne avait perdu 88 matchs de suite, avant d’embaucher Popovich.

Celui-ci a remporté un titre de champion en 1985-86, le premier de Pomona-Pitzer en 70 ans.

Popovich a ensuite demandé un congé sabbatique, disant qu’il devait en apprendre plus sur le basket.

Il a passé un mois en Caroline du Nord, absorbant les enseignements de Dean Smith.

Il a ensuite épaulé Brown au Kansas, retrouvant un entraîneur rencontré grâce aux liens tissés comme étudiant à l’Air Force Academy.

Popovich a reconnu qu’il s’est demandé ce qui se serait passé si Smith et Brown ne lui avaient pas tendu la main.

« Ça s’applique à tout le monde, n’est-ce pas ? Chacune de nos vies est la somme d’expériences, “et si dans tel cas”, “et si dans un autre cas”, a dit Popovich. Je ne suis pas différent des autres. »

Après le congé sabbatique, Popovich, fidèle à sa parole, est retourné à Pomona-Pitzer. Quand Brown a invité l’équipe au Kansas pour un match la saison suivante, les Jayhawks ont gagné 94-38.

Un an plus tard, Brown a rappelé. Il avait quitté le Kansas pour entraîner les Spurs, et il voulait Popovitch à ses côtés.

Popovich est resté avec San Antonio jusqu’en 1992, lorsque Brown et tous ses adjoints ont été congédiés.

Popovich a obtenu un poste d’adjoint avec Golden State, travaillant pour Nelson. Ce qui a eu un prix.

« Il vidait mon portefeuille à chaque ronde de golf, s’est rappelé Popovich. Il savait qu’il était meilleur que moi. »

Après deux saisons avec Nelson, les Spurs ont rapatrié Popovich en tant que vice-président des opérations basketball. C’était en 1994.

En 1996, il a remercié Bob Hill et s’est nommé entraîneur des Spurs. Il n’a pas bougé depuis.

« Ces deux années-là ont été merveilleuses, a dit Popovich à propos de son passage avec Nelson. Au niveau basket, la chose la plus importante que j’ai retenue, c’est qu’il était un maître pour comprendre les règles et savoir comment exploiter les faiblesses adverses, en fonction de votre personnel. Il était très créatif en attaque. Il en tirait beaucoup de plaisir. »

Un peu comme on décrit Popovich aujourd’hui.

À 73 ans, il enseigne à une jeune équipe et construit du nouveau, toujours avec un esprit d’innovation.

« Pensez à une manière de gagner et ils l’ont déployée », a dit l’entraîneur du Heat, Erik Spoelstra.

Lui et Popovich ont croisé le fer lors des finales de la NBA en 2013 et 2014. Les Spurs ont triomphé à la deuxième occasion, donnant à Popovich un cinquième titre. Depuis, ce sont de grands éloges quand l’un parle de l’autre.

« Pour l’aspect basketball, il est sans doute le plus grand entraîneur de tous les temps, a dit Spoelstra. Mais c’est le côté humain qui a vraiment eu un impact sur tout le monde. »

Les entraîneurs du programme olympique pourraient témoigner de soupers célèbres où on aborde tout sauf le basket, souvent autour de grands vins.

Popovich a envisagé de devenir un espion (il s’est spécialisé dans les études soviétiques à l’Air Force Academy), avant de décider de consacrer sa vie au basket.

« Il a un sens de l’humour incroyable, a confié Jayson Tatum, des Celtics. Les partisans voient les entrevues d’après-match, mais ça ne reflète pas du tout qui il est. J’adore passer du temps avec lui. »

Red Auerbach a été l’entraîneur le plus victorieux pendant près d’un demi-siècle.

Lenny Wilkens l’a dépassé en janvier 1995 et a trôné jusqu’en avril 2010, quand Popovich était 15e à ce chapitre. Bientôt, la première place va lui appartenir.