Temple de la renommée de la NBA

Manu Ginobili parmi les finalistes pour la cuvée 2022

(New York) Manu Ginobili, quadruple champion de la NBA avec les Spurs de San Antonio entre 2003 et 2014 et médaillé d’or olympique avec l’Argentine aux Jeux d’Athènes de 2004, fait partie des onze finalistes du cru 2022 du Temple dela renommée de la NBA.