Les Raptors gagnent de justesse contre les Bucks

(Milwaukee) Pascal Siakam a inscrit 30 points, 10 aides et 10 rebonds pour son deuxième triplé en carrière et les Raptors de Toronto sont venus de l’arrière pour surmonter un déficit de 15 points et vaincre les Bucks de Milwaukee 103-96, samedi soir.