Tremont Waters (51) et Kevin Pangos (6)

(Cleveland) Privés de leurs six meilleurs pointeurs, les Raptors de Toronto ont bien lutté durant un quart avant d’être surclassés 144-99 par les Cavaliers à Cleveland, dimanche.

La Presse Canadienne

Fred VanVleet, OG Anunoby, Pascal Siakam, Gary Trent, Scottie Barnes et Precious Achiuwa manquaient à l’appel, en lien au protocole de la NBA concernant la COVID-19.

C’était aussi le cas pour Khem Birch, Malachi Flynn, Isaac Bonga et Justin Champagnie, chez les Raptors (14-16).

Chris Boucher, Yuta Watanabe, Svi Mykhailiuk, Dalano Banton et le reste des visiteurs ont quand même conclu le premier quart avec un seul point de retard (35-34).

C’était avant que Lauri Markkanen marque 11 points en 3 : 19 (dont trois dunks). Cleveland prenait alors l’avance 48-37, en route vers une victoire facile.

Kevin Love et Darius Garland ont récolté 22 points chacun, Markkanen 20 et Denzel Valentine 17. Watanabe a obtenu 26 points, cinq de plus que Boucher. D. J. Wilson, l’un des nombreux joueurs engagés à la dernière minute, a quant à lui inscrit 15 points.

Toronto a montré un faible taux de succès de 25 % pour les tirs de trois points. Les Raptors ont également commis 21 revirements, neuf de plus que les Cavaliers.

Les Raptors vont rejouer mardi soir à Toronto, contre Philadelphie.