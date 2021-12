Stephen Curry a obtenu huit paniers, dont six pour trois points, en 20 lancers et il a ajouté cinq rebonds et cinq assistances dans e le gain des Warriors.

(San Francisco) Stephen Curry s’est ressaisi et il a marqué 23 points pour aider les Warriors de Golden State à stopper les Suns de Phoenix grâce à une victoire de 118-96, vendredi soir.

Michael Wagaman La Presse Canadienne

Les Warriors (19-3) ont limité les Suns (19-4) à leur pire performance en attaque de la saison et ils ont mis fin à leur séquence de 18 victoires.

Les Suns se sont approchés à 83-74 après un dunk de JaVale McGee, tôt au quatrième quart, mais ils n’ont pas été plus près de prendre les devants. Gary Payton II a inscrit deux paniers de suite pour accentuer l’avance des Warriors à 20 points.

Trois jours après n’avoir réussi que quatre tirs en 21 tentatives lors d’un revers de 104-96 aux mains des Suns, Curry a obtenu huit paniers, dont six pour trois points, en 20 lancers et il a ajouté cinq rebonds et cinq assistances.

Andrew Wiggins a récolté 19 points pour les Warriors, qui ont porté à 11 leur série de victoires à domicile. Draymond Green a contribué avec neuf points, neuf assistances et neuf rebonds.

Deandre Ayton a amassé 23 points et six rebonds pour les Suns. Chris Paul a ajouté 12 points et huit aides.

Les hommes de Monty Williams n’avaient pas perdu depuis le 27 octobre.