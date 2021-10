Mike Morreale, le commissaire et PDG de la LCEB, devant le logo de la nouvelle équipe montréalaise de basketball professionnel

Jour de fête pour les amateurs de basketball montréalais. La nouvelle équipe de basketball professionnelle voit officiellement le jour. Et elle s’appelle l’Alliance de Montréal.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le grand dévoilement a eu lieu mercredi après-midi entre les murs du bâtiment qui sera le domicile de la nouvelle équipe, soit l’Auditorium de Verdun.

Le commissaire et PDG de la Ligue canadienne élite de basketball (LCEB) Mike Morreale, la vice-présidente de l’Alliance Annie Larouche, la mairesse de Montréal Valérie Plante et le maire de l’arrondissement de Verdun Jean-François Parenteau étaient tous présents pour l’occasion, en plus de plusieurs acteurs du milieu sportif montréalais.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE La mairesse de Montréal Valérie Plante, le maire de l’arrondissement de Verdun Jean-François Parenteau et la vice-présidente de l’Alliance Annie Larouche, de droite à gauche

« Nous sommes excités par le divertissement que nous amenons, par la qualité du basketball que nous amenons, a notamment mentionné M. Morreale. Il n’y a aucun doute que, à l’exception des Raptors de Toronto, c’est le meilleur basketball que vous verrez dans ce pays. »

Le logo est celui d’un visage de loup bleu et blanc entouré d’une ligne rouge. Une fleur de lys orne le front de l’animal.

Les couleurs font référence à d’autres équipes qui prennent une grande place dans le paysage sportif montréalais. On pense évidemment au Canadien de Montréal.

Le loup fait référence au fait de marcher en meute. Les loups « forment un groupe pour chasser leurs proies, comme une équipe qui s’unit pour gagner des matchs », a mentionné le commissaire.

Le nom représente quant à lui l’ensemble des communautés de Montréal.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LAPRESSE Valérie Plante et Annie Larouche

« Nous sommes juste extrêmement excités que vous deveniez un allié, que vous joigniez l’Alliance et que vous fassiez partie de cette équipe », a laissé entendre M. Morreale.

L’Alliance disputera son premier match au début de la prochaine saison de la CEBL, en mai 2022. L’organisation a encore beaucoup de travail devant elle d’ici là. La prochaine étape sera de nommer son directeur général au cours des prochaines semaines, a fait savoir Annie Larouche.