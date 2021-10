(Toronto) Le Québécois Chris Boucher est de retour avec les Raptors de Toronto, juste à temps.

Lori Ewing La Presse Canadienne

Le Montréalais âgé de 28 ans a raté l’ensemble du calendrier préparatoire après s’être disloqué l’index de la main gauche à l’entraînement. Boucher a déclaré après l’échauffement matinal qu’il avait reçu le feu vert pour effectuer son retour au jeu mercredi soir en lever de rideau de la saison, contre les Wizards de Washington.

Ce sera le premier match de saison régulière des Torontois au Scotiabank Arena depuis le 28 février 2020 — il y a 600 jours.

« J’ai l’opportunité de montrer aux gens de quel bois je me chauffe, mais je crois aussi que c’est formidable de pouvoir jouer devant des proches et des amis, a confié Boucher. Quand nous étions à Tampa, et même si j’avais l’impression que je connaissais une bonne saison, je ne pouvais jouer devant ma famille et les partisans.

« J’ai vraiment hâte de reprendre le collier et d’aider cette équipe à atteindre son objectif », a-t-il ajouté.

Les Raptors ont été forcés à l’exil à Tampa, en Floride, leur domicile au cours de la dernière campagne à cause des protocoles sanitaires et des restrictions de voyage établis pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

Boucher a affiché des moyennes de 13,6 points, 6,7 rebonds et 1,9 bloc par match la saison dernière. Il a conclu un pacte de deux saisons et 13,5 millions US l’an dernier et deviendra joueur autonome sans compensation après la conclusion de la présente campagne.