(Toronto) Bradley Beal a inscrit 23 points, Montrezl Harrell en a ajouté 22 et les Wizards de Washington ont refroidi l’atmosphère lors du retour très attendu des Raptors à Toronto, mercredi, l’emportant 98-83.

La Presse Canadienne

Fred VanVleet et la recrue Scottie Barnes ont fourni 12 points chacun du côté torontois.

OG Anunoby a obtenu 11 points et 10 rebonds. Goran Dragic et Khem Birch ont chacun inscrit neuf points.

Ayant récupéré plus vite que prévu d’une dislocation du majeur gauche, Chris Boucher y est allé de sept points.

Les Raptors disputaient un premier match au Scotiabank Arena en 600 jours.

Depuis ce temps, ils ont joué dans la bulle à Disney puis ont eu Tampa comme domicile temporaire.

Avant le match, VanVleet a pris le micro et a remercié les partisans de leur soutien. Il a souligné l’atmosphère fébrile et excitante et a dit à peu de choses près,’démarrons les choses du bon pied’.

Il a réussi un tir de trois points après 14 secondes de jeu, mais les choses se sont vite gâtées.

L’équipe a offert du jeu nerveux et décousu pendant une bonne partie de la rencontre.

Évoluant sans Kyle Lowry pour la première fois en plus de neuf ans, les Raptors ont peiné dès la fin du premier quart. Harrell y a signé les six derniers points, donnant les devants 26-18 aux siens.

Le déficit des Raptors était de 20 points à la demie, puis l’écart est passé à 29 points au troisième quart.

Un lancer franc de Barnes a ramené la différence à 10 points en fin de match, mais les Raptors n’allaient pas s’approcher davantage.

Alors que s’amorçait le dernier quart, Toronto avait un piètre taux de réussite de 4 en 25 pour les tirs de trois points.

Anunoby a conclu la première demie avec trois points seulement-un lancer franc et un dunk tardif.

Globalement, les Raptors n’ont réussi que 30,9 % de leurs tirs en jeu continu, contre 45 % pour les Wizards.

Les Raptors jouaient devant une salle comble. À cet égard, ils ont eu le feu vert du gouvernement ontarien le 12 octobre.

Le prochain match des Raptors aura lieu vendredi, à Boston. Le groupe sera de retour à la maison samedi, pour accueillir les Mavericks.

Pascal Siakam est absent en ce début de saison, récupérant d’une opération à l’épaule.