(New York) Kyrie Irving des Nets a été déclaré inadmissible à jouer à Brooklyn vendredi, ce qui laisse encore plus croire qu’il n’est pas vacciné, en lien aux règles sanitaires à New York.

Associated Press

Irving n’a pris part à aucun entraînement des siens dans la Grosse pomme, où les athlètes professionnels doivent être vaccinés contre la COVID-19, pour jouer ou s’entraîner.

Légalement, les Nets ne peuvent révéler s’il a été vacciné. Il sera à l’écart lors d’une visite des Bucks de Milwaukee, les champions en titre de la NBA.

Le circuit Silver n’a pas de règles où Irving serait « inadmissible à jouer », comme dans le cas présent.

Irving risque de rater les 41 matchs des siens à domicile, ainsi que les deux rencontres des Nets au Madison Square Garden, face aux Knicks.

Il ne serait pas payé pour de telles absences.

Irving s’est entraîné avec les Nets la semaine dernière, à San Diego. Il n’a pas été dans l’entourage de l’équipe depuis ce temps.